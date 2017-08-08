В Мособлсуде усилили конвой для членов "банды ГТА"

КРАСНОГОРСК, 8 авг – РИА Новости. Конвой для "банды ГТА" усилили — пятерых фигурантов дела во вторник сопровождают семь силовиков, также зал охраняет бойцовая собака, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.

Заседание начинается с трехчасовым опозданием.

Сильная задержка может быть связана с тем, что теперь подсудимых поднимают в зал судебных заседаний на четвертый этаж по одному — как и положено по инструкции. Секретный лифт сразу ведет в судебный зал, подсудимых по коридору не проводили.

Обвиняемые скрывают свои лица от фотографов копиями материалов дела.

Ровно неделю назад в суде произошла перестрелка. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, когда двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды ГТА", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы сотрудниками полиции, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы. По факту произошедшего руководство главка подмосковной полиции назначило служебную проверку.

"Бандой ГТА" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда ГТА" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.