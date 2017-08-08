Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего кировского губернатора Белых

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник оставил под стражей бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Дело Белых передано в Пресненский суд Москвы, дата его рассмотрения пока не назначена.

Экс-губернатор обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012–2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.