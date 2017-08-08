СК начал проверку сообщений об обрушении здания речного вокзала в Твери

ВОРОНЕЖ, 8 авг — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку данных о частичном обрушении здания речного вокзала в Твери, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 августа в Твери произошло частичное обрушение стены здания речного вокзала. Оказалось разрушено перекрытие и часть южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 квадратных метров. Людей в помещении во время обрушения не было.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, из содержания которой следует, что в ночь на 8 августа 2017 года рухнули перекрытия и южная стена полукруглой секции здания… По сообщению, изложенному в СМИ… организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По данным следствия, первые признаки обрушения проявились еще вечером 7 августа, тогда охранники здания огородили территорию вокзала лентой.

Как сообщает областное правительство, здание нуждается в полной реставрации. Оно находится в аварийном состоянии и законсервировано. Обрушение произошло "в силу конструктивных особенностей здания и изношенности материалов". Дальнейшая судьба здания будет решена после проведения экспертизы.