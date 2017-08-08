Аэропорт Сочи наказал грузчика, швырявшего багаж

СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Информация о небрежной загрузке багажа на борт воздушного судна, зафиксированная на видео, поступила в Международный аэропорт Сочи в конце июля, по этому поводу было проведено служебное расследование, сотрудник аэропорта наказан, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора аэропорта "Базэл Аэро".

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлена погрузка багажа на борт самолета. На кадрах видно, как грузчики небрежно закидывают чемоданы пассажиров вглубь воздушного судна. Судя по подписи к видео, видео сделано в аэропорту Сочи, во время отправки рейса компании Red Wings в Москву.

​"Информация о загрузке багажа на борт воздушного судна, зафиксированная на видео, поступила в Международный аэропорт Сочи в конце июля. По этому поводу было проведено служебное расследование. Сотрудник аэропорта наказан. С персоналом регулярно проводится специализированное обучение, в каждом подразделении выработаны стандарты, нормы и правила", — сообщила пресс-служба оператора аэропорта "Базэл Аэро".

Международный аэропорт Сочи приносит извинения пассажирам за сложившуюся ситуацию, добавили в пресс-службе.