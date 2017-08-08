Приморские власти рассказали о ситуации в подтопленном Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Вода начала уходить из подтопленного в ходе паводка Уссурийска в Приморье, сообщает администрация края.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20,5 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

"В самом Уссурийске вода постепенно уходит, специалисты уже приступили к восстановлению дорожного полотна и расчистке территории. Глава региона поручил директору департамента природных ресурсов Александру Коршенко, проинспектировать все дамбы в городском округе", — говорится в сообщении.

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По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, в Уссурийском городском округе автомобильное сообщение пока не восстановлено с селами Яконовка, Кроуновка, Красный Яр, Утесное и Партизан. В этих селах есть полностью укомплектованные ФАПы. Дополнительные лекарства, а также при необходимости врачей доставляют на лодках МЧС.