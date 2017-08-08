Приморские власти рассказали о ситуации в подтопленном Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Вода начала уходить из подтопленного в ходе паводка Уссурийска в Приморье, сообщает администрация края.
"В самом Уссурийске вода постепенно уходит, специалисты уже приступили к восстановлению дорожного полотна и расчистке территории. Глава региона поручил директору департамента природных ресурсов Александру Коршенко, проинспектировать все дамбы в городском округе", — говорится в сообщении.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, в Уссурийском городском округе автомобильное сообщение пока не восстановлено с селами Яконовка, Кроуновка, Красный Яр, Утесное и Партизан. В этих селах есть полностью укомплектованные ФАПы. Дополнительные лекарства, а также при необходимости врачей доставляют на лодках МЧС.