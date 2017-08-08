Суд до 27 января продлил Улюкаеву домашний арест

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после предварительного заседания в Замоскворецком суде Москвы. 8 августа 2017

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после предварительного заседания в Замоскворецком суде Москвы. 8 августа 2017

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы до 27 января продлил срок домашнего ареста бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости.

"Срок домашнего ареста установлен до 27 января 2018 года", — сказала журналистам пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Таким образом, судья удовлетворила ходатайство прокурора, просившего оставить меру пресечения на время рассмотрения дела по существу.

Защита экс-министра отказалась от комментариев по поводу процесса. "Заседание было закрытым, вы все узнаете 16 августа", — сказал адвокат Тимофей Гриднев.