Суд до 27 января продлил Улюкаеву домашний арест

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы до 27 января продлил срок домашнего ареста бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости.
Таким образом, судья удовлетворила ходатайство прокурора, просившего оставить меру пресечения на время рассмотрения дела по существу.
Защита экс-министра отказалась от комментариев по поводу процесса. "Заседание было закрытым, вы все узнаете 16 августа", — сказал адвокат Тимофей Гриднев.