В Уссурийске полностью восстановили нарушенное паводком энергоснабжение

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Электроснабжение населенных пунктов Уссурийского городского округа, нарушенное после сильных ливней, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети".

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

"Оперативные бригады филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" возобновили подачу электроэнергии в селах Кугуки и Линевичи, оставшихся потребителей села Кроуновка Уссурийского городского округа, а также в четырех населенных пунктах Хасанского муниципального района — селах Барабаш, Овчинниково, Рязановка и поселке Ромашка", — говорится в сообщении.

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Проезд бригад энергетиков и техники к селам Береговое, Кравцовка, и поселка Рыбачий в Хасанском районе по-прежнему затруднен из-за паводка. Сейчас специалисты и МЧС организуют переправу для ремонта сетей.

В селе Филипповка специалисты подключают временную схему питания от сетей АО "Оборонэнерго". В ближайшее время бригады приморского филиала ДРСК совместно со специалистами "Оборонэнерго" восстановят электроснабжение в этом населенном пункте.