Суд назвал дату рассмотрения дела Улюкаева по существу

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, в Замоскворецком суде Москвы. 8 августа 2017

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, в Замоскворецком суде Москвы. 8 августа 2017

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 16 августа приступит к рассмотрению по существу дела бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева — первого в современной истории России федерального министра, обвиненного в уголовном преступлении, передает корреспондент РИА Новости.

"(Следующее судебное заседание) состоится 16 августа в 9.30", — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего подсудимый выскажет свое отношение к нему.