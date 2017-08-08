МВД заявило о росте сообщений, призванных опорочить репутацию полицейских

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Главное управление собственной безопасности министерства внутренних дел РФ фиксирует рост недостоверных сообщений на "телефоны доверия", в которых авторы специально сообщали сведения, порочащие честь и деловую репутацию полицейских, сообщил начальник информационно-аналитического управления ГУСБ МВД России полковник полиции Андрей Московкин.

На пресс-конференции во вторник Московкин заявил, что "за полгода зафиксировано более 1 тысячи обращений на "телефоны доверия", в которых авторы умышленно сообщали сведения, которые не только не соответствовали действительности, но и порочили честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников органов внутренних дел".

"При этом число таких сообщений год от года растет: за последние полгода возросло на 8%", — отметил он.