В Крыму спасли украинца, трое суток плававшего в море на надувном батуте

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Пограничники Крыма спасли гражданина Украины, который на протяжении трех суток находился в открытом море на надувном батуте, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ РФ в Крыму.

Сигнал об обнаружении человека в Каркинитском заливе (запад полуострова) поступил в погранслужбу 5 августа, сообщение о происшествии было распространено во вторник. Пограничный сторожевой катер достиг заданной точки, где обнаружил молодого человека на надувном батуте.

"После того, как его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь, выяснилось, что пострадавший – гражданин Украины Дорошенко Михаил Александрович 1998 года рождения. Мужчина находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен", — сообщили в погрануправлении.

Как рассказал сам потерпевший — житель Херсонской области, он работал охранником в курортной зоне в районе села Лазурное. Расположившись на надувном батуте на ночлег у побережья и проснувшись на следующее утро, Дорошенко обнаружил, что находится в открытом море. Там он провел почти трое суток в условиях сильнейшей жары (в последние несколько дней температура воздуха в тени в Крыму достигает 40 градусов), отсутствия воды и еды.

Гражданин Украины был доставлен в Центральную больницу пгт. Черноморское, где ему был поставлен диагноз "тепловой удар, обезвоживание организма". Пограничники организовали питание, размещение пострадавшего и обеспечили его комплектом одежды, отметили в пресс-службе.

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