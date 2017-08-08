В Крыму спасли украинца, трое суток плававшего в море на надувном батуте

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Пограничники Крыма спасли гражданина Украины, который на протяжении трех суток находился в открытом море на надувном батуте, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ РФ в Крыму.
"После того, как его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь, выяснилось, что пострадавший – гражданин Украины Дорошенко Михаил Александрович 1998 года рождения. Мужчина находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен", — сообщили в погрануправлении.
Гражданин Украины был доставлен в Центральную больницу пгт. Черноморское, где ему был поставлен диагноз "тепловой удар, обезвоживание организма". Пограничники организовали питание, размещение пострадавшего и обеспечили его комплектом одежды, отметили в пресс-службе.
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