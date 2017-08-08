Две жительницы Сочи, осужденные за госизмену, вышли на свободу

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Помилованные президентом РФ Марина Джанджгава и Анник Кесян, осужденные по статье о государственной измене за отправку в 2008 году смс своим грузинским знакомым о перемещении военной техники, вышли во вторник на свободу из СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее замглавы президентского Совета по правам человека Евгений Бобров заявил РИА Новости, что в СПЧ приветствуют решение о помиловании двух женщин.
Жительницы Сочи Марина Джанджгава и Анник Кесян были осуждены за то, что в 2008 году отправляли смс-сообщения своим грузинским знакомым, в которых писали о передвижении военной техники по железной дороге. Джанджгаву приговорили к 12 годам лишения свободы, а Кесян — к восьми. Ранее президент России помиловал Оксану Севастиди, осужденную по аналогичному делу. Она вышла на свободу 12 марта.