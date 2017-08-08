Две жительницы Сочи, осужденные за госизмену, вышли на свободу

Осужденные за госизмену Марина Джанджгава и Анник Кесян вышли на свободу

Осужденные за госизмену Марина Джанджгава и Анник Кесян вышли на свободу

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Помилованные президентом РФ Марина Джанджгава и Анник Кесян, осужденные по статье о государственной измене за отправку в 2008 году смс своим грузинским знакомым о перемещении военной техники, вышли во вторник на свободу из СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Марина Джанджгава и Анник Кесян вдвоем вышли из здания СИЗО, освобожденных встретил их адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов, сообщил корреспондент.

Ранее замглавы президентского Совета по правам человека Евгений Бобров заявил РИА Новости, что в СПЧ приветствуют решение о помиловании двух женщин.

Жительницы Сочи Марина Джанджгава и Анник Кесян были осуждены за то, что в 2008 году отправляли смс-сообщения своим грузинским знакомым, в которых писали о передвижении военной техники по железной дороге. Джанджгаву приговорили к 12 годам лишения свободы, а Кесян — к восьми. Ранее президент России помиловал Оксану Севастиди, осужденную по аналогичному делу. Она вышла на свободу 12 марта.