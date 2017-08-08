В Подмосковье поезд сбил школьницу, перебегавшую железнодорожные пути

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Школьница погибла, не заметив приближающийся пассажирский поезд, когда перебегала железную дорогу вместе с подругами в районе платформы Трофимово в Подмосковье, говорится в сообщении Московского СУ на транспорте СК России.

Сообщается, что в понедельник, 7 августа, около 18 часов 14-летняя школьница вместе с двумя подругами перебегала железнодорожные пути по пешеходному настилу в районе платформы Трофимово в Воскресенском районе Московской области. В этот момент на соседнем пути стоял электропоезд, который ограничивал подросткам видимость при переходе, из-за чего они поздно заметили движущийся пассажирский поезд Адлер-Москва. Несмотря экстренное торможение машиниста, наезда на одну из девочек избежать не удалось. Школьница скончалась на месте.

"По данному факту… организована доследственная проверка, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — говорится в сообщении.