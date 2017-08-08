МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мосгорсуд изменил решение о выдворении из России журналиста "Новой газеты" гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз), указав, что до окончания разбирательства по его жалобе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) он будет содержаться в центре временного содержания в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление судьи Басманного суда изменить, дополнить … на основании решения ЕСПЧ… В течение указанного срока (во время рассмотрения жалобы Нурматова в ЕСПЧ) содержать Нурматова в центре временного содержания по Москве", — сказала судья.