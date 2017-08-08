На Сахалине экс-замглавы Росморречфлота получил семь лет за мошенничество

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Бывший заместитель руководителя Росморречфлота Сергей Горелик приговорен к семи годам колонии и штрафу на Сахалине за хищение бюджетных средств, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

"Корсаковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации Сергея Горелика и предпринимателя Валерия Седова, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что расследованием уголовного дела занималось управление ФСБ по Сахалинской области.

Суд установил, что в декабре 2010 года подсудимые похитили более 59 миллионов рублей, принадлежавших Федеральному государственному учреждению "Администрация морских портов Сахалина".

"Для этого между организациями, подведомственными Росморречфлоту, и коммерческими предприятиями были заключены фиктивные договоры, составлены счета-фактуры, акты приемки выполненных работ о подъёме нескольких морских судов, затопленных в акваториях портов и около берегов Сахалина. Несмотря на то, что суда фактически подняты не были, работа была оплачена", — сообщили в прокуратуре.

Деньгами, поступившими на счета фиктивных субподрядных организаций, фактически не осуществлявших работ по договорам, Горелик распорядился по своему усмотрению, часть из них он отдал подельникам, подчеркнули в ведомстве.

Суд приговорил Горелика к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей и лишением права занимать должности в госорганах, государственных и муниципальных предприятиях сроком на три года. Горелик взят под стражу в зале суда.

Предпринимателю Седову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что осенью 2015 года Корсаковский городской суд осудил троих соучастников, давших признательные показания и обличивших организатора преступления.