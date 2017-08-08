В Чечне самолет столкнулся с машиной

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Чечне пилот легкомоторного самолета, проводивший опрыскивание полей, при взлете задел дорожный знак, а затем столкнулся с автомобилем, сообщает Следственный комитет России.

В Чечне даже аварии не такие, как в остальных уголках планеты. Станица Червленная pic.twitter.com/GdOeihgUky — Magomed Edilsultanov (@batsuev) 7 августа 2017 г.

​Водитель автомобиля не пострадал. Пилот с множественными ушибами и ранами на лице был доставлен в Шелковскую Центральную реабилитационную больницу. По словам, дежурного травматолога Камала Ялиамбетова, мужчину выпишут через неделю.

В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ начали доследственную проверку.