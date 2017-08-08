В Москве начался суд над Улюкаевым

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приступил к слушанию по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева — первого в современной истории России федерального министра, обвиненного в уголовном преступлении, передает корреспондент РИА Новости.
Министра обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, эту сумму Улюкаев получил за выданную ведомством положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". Экс-главе МЭР грозит до 15 лет колонии.
Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>