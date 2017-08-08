Экс-директору филиала Геофизической службы СО РАН сократили срок в колонии

НОВОСИБИРСК, 8 авг – РИА Новости. Новосибирский областной суд, пересмотрев приговор нижестоящего суда, смягчил наказание бывшему директору Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН (сейчас филиал Единой Геофизической службы РАН) Александру Еманову с пяти лет до двух лет и двух месяцев колонии, сообщил РИА Новости во вторник представитель суда.

Еманов обвинялся по статьям УК РФ "присвоение денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения" и "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления". В мае Советский районный суд Новосибирска приговорил Еманова к пяти года колонии общего режима.

"Суд смягчил наказание до двух лет лишения свободы за каждое преступление по части 4 статьи 160 УК РФ, и в итоге по совокупности путем частичного сложения наказания окончательно назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — сообщил представитель суда.

Как утверждало следствие, в 2011–2014 годы Еманов, являясь директором Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, совершил хищение путем присвоения денежных средств учреждения, вверенных ему на выполнение научно-исследовательских работ, в особо крупном размере.

По данным СК, Еманов заключил с подконтрольной ему фирмой "Геотех" три договора на выполнение работ по глубинному сейсмическому зондированию. При этом часть работ выполнили сотрудники Геофизической службы СО РАН, однако "Геотех" получила оплату в полном объеме, а часть денег в размере 27,47 миллиона рублей обналичил и получил лично Еманов. Кроме того, Еманов легализовал 2,5 миллиона из полученных денег путем зачисления их на свои лицевые счета в банках и перечисления на счет коммерческой организации за покупку квартиры, сообщали в СК. При этом Еманов своей вины не признал.