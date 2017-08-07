В Крыму более 108 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Более 108 тысяч человек остались без света в Крыму и Севастополе после ввода графика временного отключения электропотребления, следует из материалов Минэнерго России.

В частности, в Севастополе остались без электричества 24,8 тысячи человек, в Республике Крым — 83,9 тысячи.

Ранее ведомство сообщило, что в Крыму ввели графики временного отключения электропотребления. В понедельник, 7 августа с 20.22 до 20.41 мск электричество отключили в сумме на 70 МВт.

В "Крымэнерго" ранее заявили, что из-за сильной жары на полуострове объем потребления электроэнергии достиг предела. Крымчан призвали рационально использовать электричество.

На ближайшие дни в Крыму из-за жары объявлено экстренное предупреждение. Ожидается, что воздух разогреется до 38-40 градусов.

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