Ударивший корреспондента НТВ мужчина вышел из изолятора

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Александр Орлов, арестованный после того, как ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире, вышел из изолятора, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Во время прямого включения из Парка Горького в День ВДВ 2 августа корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" Развозжаева ударил кулаком в лицо мужчина, предположительно, находившийся в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "побои", Замоскворецкий суд Москвы 3 августа арестовал Орлова на 5 суток. Пресс-служба столичного главка МВД подчеркнула, что Орлов "никакого отношения к ВДВ не имеет".

"Несмотря на то, что суд арестовал Орлова на пять суток, в итоге его отпустили сегодня, так как зачли ему дни, которые он провел в изоляторе временного содержания перед решением суда", — сказал собеседник агентства.

По его словам, выход Орлова из изолятора не означает, что против него прекратили следствие по возбужденному ранее уголовному делу — в случае принятия судом решения, он будет наказан в соответствии с законом.