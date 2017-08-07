Дадину грозит штраф за невыполнение указания пристава

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На Ильдара Дадина в Басманном суде составили протокол за неисполнение указаний приставов, просивших его прекратить выкрикивать лозунги на заседании, сообщили РИА Новости в суде.

Дадин пришел на заседание по продлению срока ареста фигуранта дела о несанкционированной акции в Москве 26 марта Дмитрия Борисова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти. После оглашения решения судьи, удовлетворившей ходатайство следователя, он начал выкрикивать оскорбительные лозунги и не подчинился распоряжению приставов, просивших его прекратить. Прямо в суде на него составили протокол.

"На него составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.3 КоАП (неисполнение распоряжения судебного пристава)", — сказали в суде. Санкция данной статьи предусматривает штраф на сумму от 500 до 1000 рублей.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В феврале президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 года лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Железнодорожный суд Подмосковья взыскал в пользу Ильдара Дадина 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Кроме того, защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.