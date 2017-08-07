Трех сотрудников МВД в Кабардино-Балкарии будут судить за избиение коллеги

НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Артур Махов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех сотрудников республиканского МВД, которых обвиняют в избиении коллеги, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона.

"Сотрудников полиции обвиняют в том, что они избили своего коллегу, добиваясь от него признания по факту пропажи табельного оружия. В результате их неправомерных действий потерпевший с телесными повреждениями средней степени тяжести был госпитализирован в больницу", — сказал собеседник агентства.

Полицейским предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.