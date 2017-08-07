Следователи работают с видеозаписями с места убийства борца Власко

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Следователи по делу об убийстве российского борца Юрия Власко работают с видеозаписями, изъятыми рядом с местом преступления в Бурятии, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что в конце июля на берегу Байкала возле села Горячинск было обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями в области головы и шеи. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". По данным Федерации спортивной борьбы России, погиб 20-летний борец Юрий Власко. Накануне в СМИ появилось видео, согласно которому люди во время массовой драки на берегу несколько раз бьют уже упавшего человека в спортивном костюме.

"Следствие не распространяло никаких записей в сети. У следователей изначально были все записи, изъятые рядом с местом преступления. Следователи работают с ними", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 29 июля около 5.00 спортсмен по просьбе знакомого вмешался в конфликт с группой молодых людей. Позже ссора переросла в массовую драку, во время которой на борца напали два человека. Один из них нанес спортсмену удар ножом в грудь, а второй — не менее семи ударов металлическим прутом по голове. В результате полученных повреждений потерпевший скончался. Злоумышленники вместе со своими приятелями скрылись с места происшествия.

О задержании первого подозреваемого сообщалось в четверг, он заявил следователям, что защищался от нападения со стороны Власко. О задержании второго стало известно в понедельник. По информации ведомства, обоим задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление полной и объективной картины происшествия.

Юрий Власко — двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе, входил в молодежную сборную России, был перспективным спортсменом в полутяжелом весе, выступал за Бурятию, Иркутскую область и Красноярский край.