Суд оставил в силе арест активов "Системы" по иску "Роснефти"

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг — РИА Новости. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в понедельник оставил в силе наложенные нижестоящим судом обеспечительные меры в виде ареста принадлежащих АФК "Система" и ее дочернему АО "Система-Инвест" активов в деле по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитражный суд Башкирии 23 июня по ходатайству "Роснефти" арестовал принадлежащие АФК "Система" и ее "дочке" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. Балансовая стоимость активов, как указано в определении суда, составляет 185 миллиардов рублей.

"Апелляционные жалобы АФК "Система" и АО "Система-Инвест" оставить без удовлетворения, определение арбитражного суда Башкирии – без изменения", — озвучил решение судья Александр Румянцев.

Представители АФК "Система" заявили, что в течение месяца обжалуют решение апелляционного суда.

Ответчики уже пытались отменить обеспечительные меры в суде первой инстанции. Они, в частности, ссылались на то, что заморозка активов причиняет убытки десяткам тысяч акционеров "Системы" и МТС — физических и юридических лиц, снижая стоимость их акционерных пакетов. Так, 27 июня, на следующий день после того, как стало известно об аресте активов, акции АФК "Система" завершили торги на Московской бирже снижением на 6,38%, МТС — на 2,95%. Башкирский арбитраж, однако, 6 июля не усмотрел оснований для отмены обеспечения.

АФК "Система" 17 июля сообщила о наступлении технического дефолта по своим кредитным обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей из-за ареста активов. В то же время корпорация заявила, что дефолт носит формальный характер — "Система" будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требуют взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.