Суд по делу Алексея Улюкаева начнут во вторник

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник начнет процесс по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева — первого в современной истории России федерального министра, привлеченного к уголовной ответственности. Самый высокопоставленный подсудимый обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. Экс-главе МЭР грозит до 15 лет колонии, своей вины Улюкаев не признает.

Что будет на заседании



Во вторник состоятся предварительные слушания, которые, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, проходят в закрытом режиме.

На предварительных слушаниях суд решает вопросы о продлении меры пресечения обвиняемому, исключении из дела доказательств или, напротив, включении в дело новых важных исследований. Суд может определиться со списком свидетелей, которых будет необходимо допросить в процессе. Также судья примет решение о том, в каком режиме будет слушаться дело Улюкаева — открытом или закрытом.

У защиты также есть возможность потребовать на предварительных слушаниях вернуть дело в прокуратуру или передать его для рассмотрения в другой суд. Если судья Замоскворецкого суда Москвы не удовлетворит данные требования, то во вторник, скорее всего, станет известна дата начала основных слушаний по делу — слушаний по существу, в ходе которых уже суд изучает доказательства обвинения и защиты, на основе которых он потом вынесет приговор.

Дело Улюкаева



Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов, стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

СК утверждает, что располагает показаниями очевидцев, аудио- и видеозаписями и "специфическими следами на пальцах рук". Уголовное дело против министра было возбуждено по заявлению представителей "Роснефти". Он был, как сообщили в СК, задержан с поличным при выезде из здания "Роснефти", в машине у него обнаружили предполагаемую взятку — 2 миллиона долларов.

Следствие полагает, что эту сумму Улюкаев получил за выданную министерством экономического развития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". При этом законность самой сделки не оспаривается.

Защита свои доказательства пока не раскрывает, отмечая лишь, что Улюкаев абсолютно не виновен.

Ход следствия и домашний арест



Уголовное дело Улюкаева расследовали в рекордные сроки: обычно по экономическим преступлениям назначается множество экспертиз, которые идут долгие месяцы.

Дело Улюкаева возбудили 15 ноября, а уже через полгода — 23 мая — предварительное следствие по делу завершили. Меньше двух месяцев понадобилось экс-министру и его защите, чтобы изучить 30 томов уголовного дела, и его передали в Генпрокуратуру на утверждение обвинительного заключения. Генпрокуратура за три дня пришла к выводу, что препятствий для рассмотрения материалов в суде нет и передала их в Замоскворецкий суд Москвы.

Улюкаев в ходе следствия и в настоящее время содержится под домашним арестом в своей квартире на Минской улице. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться со свидетелями, журналистами и любыми посторонними лицами, кроме близких родственников. Не разрешено бывшему министру отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи, однако у него есть право на звонок по телефону — в случае необходимости вызвать "скорую" или спасательную службу.

Изначально Улюкаеву запрещали и покидать дом, однако впоследствии защите удалось добиться поблажек для своего клиента — теперь ему разрешены двухчасовые прогулки.