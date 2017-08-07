Пожар в Башкирии унес жизни девяти человек, в республике траур

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Девять человек, в том числе пятеро детей, погибли при пожаре в частном доме в деревне Угузево в Башкирии. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка, однако рассматриваются и другие версии, в частности, неосторожное обращение с огнем.

Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал оказать помощь родственникам погибших в результате крупного пожара в Башкирии и не допустить повторения серьезных пожаров в регионе. Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил 7 августа днем траура.

Погибшие и пострадавшие

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь МЧС региона Елена Мавлютова, пожар в одной из деревень Бирского района Башкирии произошел в ночь на понедельник, сгорел частный дом. По данным МЧС Башкирии, пожар в бревенчатом доме начался в 00.24 (мск), спасателям удалось потушить огонь в 04.22 (мск).

"Погибла семья из девяти человек, среди них пятеро несовершеннолетних детей", — сообщила Мавлютова, отметив, что на месте работают следователи, выясняются причины пожара.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что пожар произошел ночью, когда все спали, в МЧС о пожаре сообщили соседи, увидевшие охваченную огнем крышу дома. По словам собеседника РИА Новости, трех человек спасателям удалось спасти, их эвакуировали из горящего дома. При этом тела погибших обгорели, кому они принадлежат, специалисты установят позже.

Как рассказал один из очевидцев, житель деревни, среди погибших были гости из подмосковных Химок.

"К хозяйке дома приехала погостить ее дочь из Подмосковья с двумя детьми, самому маленькому из которых около года. В доме не было торжества, как сообщают СМИ, дети и внуки хозяйки приехали к ней в отпуск. Дочь с маленькими детьми собиралась уехать домой через неделю, были куплены билеты", — сказал собеседник агентства.

Трех пострадавших, эвакуированных из горящего дома, увезли бригады скорой помощи. Как сообщила РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона Айгуль Абдуллина, один человек после осмотра отпущен домой на амбулаторное лечение, двоих с травмами и ожогами госпитализировали в травматическое и хирургическое отделение Бирской центральной больницы. Среди пострадавших детей нет, отметила Абдуллина.

Виновата проводка?

По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность электропроводки.

"Предварительной причиной пожара названа неисправность электропроводки. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова.

По ее словам, на место выехали опытные следователи-криминалисты, будут назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших и пожарно-техническая экспертиза.

"Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Расследование дела взято на контроль руководством регионального следственного управления", — пояснила Абрамова.

Тем не менее, рассматриваются и другие версии произошедшего, в частности, неосторожное обращение с огнем.

"По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Курение главы семейства могло привести к пожару", — заявил журналистам прибывший на место происшествия глава республики Рустэм Хамитов.

Помощь родственникам



В понедельник в ходе селекторного совещания с участием главы МЧС Владимира Пучкова главе ведомства сообщили, что пожарные своевременно прибыли на место происшествия, однако здание уже было полностью охвачено огнем.

Глава МЧС России потребовал разобраться в причинах произошедшего и оказать помощь родственникам погибших.

"Я прошу на месте досконально разобраться в причинах и принять меры, чтобы больше в республике таких тяжелых пожаров не было. Искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Я попрошу на месте каждому оказать адресную помощь", — сказал Пучков.

Траур в республике

В связи с трагедией глава Башкирии объявил 7 августа днем траура в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики.

"Указ об объявлении 7 августа днем траура подписан сегодня Рустэмом Хамитовым. Сегодня на зданиях государственных учреждений будут приспущены государственные флаги", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, Хамитов поручил правительству республики организовать горячую линию для информирования родственников погибших, а главе Бирского района — оказать помощь в похоронах.