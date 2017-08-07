Мощный паводок в Приморье: реки на улицах и отрезанные села

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Мощный паводок, вызванный ливнями в Приморье, за одно утро понедельника привел к масштабным подтоплениям в крае: несколько сел оказались отрезанными, частично прерывалось железнодорожное сообщение, а многие местные жители остались без сотовой связи.

Поезда встали

В понедельник утром в результате прошедших ночью ливней подтопило села Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Без транспортного сообщения остались Кроуновка, которую отрезает от большой земли уже второй раз за лето, Яконовка, Утесное, Красный Яр, Линевичи, Раковка, Боголюбовка и поселок Партизан. Также в середине дня размыло и засыпало грунтом дорогу в Хасанский район, куда сейчас может пройти лишь большегрузная техника. В Михайловском районе началось подтопление приусадебных участков в селе Михайловка и посёлке Новошахтинский. В крае разрушено несколько мостов.

Примвокзал отменил свыше 20 автобусных рейсов по краю, а Международный аэропорт Владивостока – три внутренних рейса. Также утром нарушилось железнодорожное сообщение. На трех перегонах — Баневурово-Барановский, Раздольное-Кипарисово, Оленевод-Веневитино — размыло полотно, были остановлены три пассажирских поезда из Хабаровского края. Кроме того, в районе станции Баневурово из-за подмыва железнодорожного полотна завалились на рельсы три вагона.

Всех пассажиров уже доставили автобусами в населенные пункты, а к вечеру движение поездов восстановили.

Без связи и урожая

Помимо населенных пунктов от дождей больше всего пострадали сельхозугодия Уссурийска и Хасанского района. По данным властей, погода может сказаться и на заготовке кормов. При этом губернатор края Владимир Миклушевский заявил, что люди, чьи огороды подтоплены, а дома пострадали или разрушены, получат компенсации.

От непогоды пострадали и социальные учреждения края. Так, Раздольненский психоневрологический интернат в Приморье оказался без транспортного сообщения из-за размыва дороги – там уже идут ремонтные работы. Потопления также есть в отделениях Покровского психоневрологического интерната в Уссурийске, Михайловском и Октябрьском районах.

Также подтопило детский социально-реабилитационный центр в селе Красный Яр, но всех детей удалось вывезти еще до того, как сообщение с ним нарушилось. Кроме того, приостановили работу палаточного лагеря "Солнечный остров", а отдыхающих ребят вывезли. В районах края около 15 детсадов оказались подтопленными, а также остались без электричества, пока они не принимают детей. Паводок затронул и несколько больниц Приморья.

Множество людей остались без связи – сотовой и стационарной. Но власти раздали главам спутниковые телефоны. В Хасанском, Михайловском и Ольгинском районах произошли порывы оптоволокна. В Хасанском районе пока доступна только мобильная связь. Частично отсутствует мобильная и фиксированная связь в Партизанском, Лазовском, Ольгинском и Михайловском районах.

Без света из-за массовых аварийных отключений к вечеру остаются потребители в Хасанском районе и Уссурийском городском округе. Энергетики заявляют, что их работу затрудняют многочисленные размывы дорог и подтопления — не везде можно проехать к поврежденным объектам. Например, в отрезанные Кроуновку и Яконовку сейчас можно добраться только на лодке.

Нужны лодки и консервы

В затопленном Уссурийске, где машины практически не могут передвигаться по дорогам, спасатели просят добровольцев, имеющих лодки и внедорожники, помочь с эвакуацией людей с подтопленных территорий.

Также – уже по традиции – объявлен сбор продуктов, вещей и воды для подтопленцев. Все нужное собирают во Владивостоке – в четверг в 10.00 на Центральной площади – и весь день в двух пунктах в Уссурийске.

Самая важная помощь – в предоставлении крова – предоставляется в пунктах временного размещения. Девять ПВР открыты в Надеждинском, Михайловском, Хасанском районах и Уссурийском городском округе. Там работают психологи, есть горячее питание. Также здесь могут переждать непогоду и туристы с побережья Хасанского района, которым лучше сейчас не ехать по размытой трассе.

Наводнение в соцсетях

Местные жители в соцсетях выкладывают видео и фото мощного наводнения, больше всего отснято в Уссурийске. На кадрах видно, как некоторые улицы и перекрестки полностью затоплены, вода в гаражных боксах поднялась до середины строений, машины во дворах затоплены по крышу, а потоки воды несут мусорные контейнеры. Асфальтовое покрытие во многих местах разрушено, машины проваливаются в ямы.

В Приморье потоп из-за сильных ливней. Затопило шесть сёл, в Уссурийске ввели режим ЧС https://t.co/917f2X2FZU pic.twitter.com/mxkDkkmOI6 — TJ (@tjournal) 7 августа 2017 г.

Жители жалуются в социальных сетях, что в подъезде воды по колено. А отважившиеся выйти на улицу в непогоду плавают и делают фото на надувных матрасах в плавательных шапочках и купальниках, один уссуриец даже прокатился по затопленной улице на аквабайке.

Военная помощь

Дожди все еще идут по краю, и основные восстановительные работы начнутся только после схода воды. Однако кое-где ремонтные бригады уже приступили к работам. Например, в Уссурийске, где свыше 5 тысяч жителей сообщили о подтоплении домов и квартир, идет откачка воды, убирают поваленные ветром деревья.

Военные также подключились к ликвидации последствий паводка: Восточный военный округ выделил по просьбе властей Уссурийска 18 КАМАЗов и два плавающих транспортера.

Что говорят синоптики



Некоторые жители Приморья винят во всем тайфун Noru, штормовое предупреждение о котором было снято накануне. Однако, по данным синоптиков, тайфун тут ни при чем. До 10 августа на погоду в Приморье будут оказывать влияние атмосферные фронты, сообщает Примгидромет.

Прогноз на ближайшие дни пока не обнадеживает: ожидаются дожди, вероятны локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра. Реки могут подняться – и уже кое-где поднялись — на 3-4 метра и усугубить подтопления. Наиболее паводкоопасными в ближайшие дни остаются и так уже подтопленные Хасанский, Уссурийский, Надеждинский районы края, здесь возможно обширное затопление сельхозугодий, дорог, разрушение мостов и подтопление жилых домов.