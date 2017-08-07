США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Происшествия

Мощный паводок в Приморье: реки на улицах и отрезанные села

Сюжет:
Паводок в Приморье (32)
13:4807.08.2017
(обновлено: 13:56 07.08.2017)
01351
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАвтомобили на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017Автомобили на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Мощный паводок, вызванный ливнями в Приморье, за одно утро понедельника привел к масштабным подтоплениям в крае: несколько сел оказались отрезанными, частично прерывалось железнодорожное сообщение, а многие местные жители остались без сотовой связи.

Поезда встали

В понедельник утром в результате прошедших ночью ливней подтопило села Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Без транспортного сообщения остались Кроуновка, которую отрезает от большой земли уже второй раз за лето, Яконовка, Утесное, Красный Яр, Линевичи, Раковка, Боголюбовка и поселок Партизан. Также в середине дня размыло и засыпало грунтом дорогу в Хасанский район, куда сейчас может пройти лишь большегрузная техника. В Михайловском районе началось подтопление приусадебных участков в селе Михайловка и посёлке Новошахтинский. В крае разрушено несколько мостов.

Мужчины и автомобили на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В Приморье ввели режим ЧС из-за паводка

Примвокзал отменил свыше 20 автобусных рейсов по краю, а Международный аэропорт Владивостока – три внутренних рейса. Также утром нарушилось железнодорожное сообщение. На трех перегонах — Баневурово-Барановский, Раздольное-Кипарисово, Оленевод-Веневитино — размыло полотно, были остановлены три пассажирских поезда из Хабаровского края. Кроме того, в районе станции Баневурово из-за подмыва железнодорожного полотна завалились на рельсы три вагона.

Всех пассажиров уже доставили автобусами в населенные пункты, а к вечеру движение поездов восстановили.

Наводнение в Приморье
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.Жители на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИз-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово - Барановский железнодорожного участка Уссурийск - Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.Состав сошел с рельсов из-за разрушенного ливнями железнодорожного полотна на перегоне Баневурово - Барановский железнодорожного участка Уссурийск - Владивосток. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Из-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово - Барановский железнодорожного участка Уссурийск - Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.Молодежь на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийская и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.Река Комаровка, разлившаяся после ливней. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийская и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБолее пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.Мужчина вычерпывает воду из подъезда на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Более пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00 находится 31 человек, в том числе 16 детей.Мужчина на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00 находится 31 человек, в том числе 16 детей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.Мужчина на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.Потоки воды на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЖители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.Подтопленный дом в Уссурийске. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Жители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЛивнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное - Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.Разрушенное ливнями дорожное полотно на трассе Раздольное - Славянка. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ливнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное - Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.
/

Без связи и урожая

Помимо населенных пунктов от дождей больше всего пострадали сельхозугодия Уссурийска и Хасанского района. По данным властей, погода может сказаться и на заготовке кормов. При этом губернатор края Владимир Миклушевский заявил, что люди, чьи огороды подтоплены, а дома пострадали или разрушены, получат компенсации.

От непогоды пострадали и социальные учреждения края. Так, Раздольненский психоневрологический интернат в Приморье оказался без транспортного сообщения из-за размыва дороги – там уже идут ремонтные работы. Потопления также есть в отделениях Покровского психоневрологического интерната в Уссурийске, Михайловском и Октябрьском районах.

Последствия циклона в Приморском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Мощное подтопление в Приморье вызвали атмосферные фронты

Также подтопило детский социально-реабилитационный центр в селе Красный Яр, но всех детей удалось вывезти еще до того, как сообщение с ним нарушилось. Кроме того, приостановили работу палаточного лагеря "Солнечный остров", а отдыхающих ребят вывезли. В районах края около 15 детсадов оказались подтопленными, а также остались без электричества, пока они не принимают детей. Паводок затронул и несколько больниц Приморья.

Множество людей остались без связи – сотовой и стационарной. Но власти раздали главам спутниковые телефоны. В Хасанском, Михайловском и Ольгинском районах произошли порывы оптоволокна. В Хасанском районе пока доступна только мобильная связь. Частично отсутствует мобильная и фиксированная связь в Партизанском, Лазовском, Ольгинском и Михайловском районах.

Без света из-за массовых аварийных отключений к вечеру остаются потребители в Хасанском районе и Уссурийском городском округе. Энергетики заявляют, что их работу затрудняют многочисленные размывы дорог и подтопления — не везде можно проехать к поврежденным объектам. Например, в отрезанные Кроуновку и Яконовку сейчас можно добраться только на лодке.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРазрушенное ливнями дорожное полотно на трассе Раздольное - Славянка. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Разрушенное ливнями дорожное полотно на трассе Раздольное - Славянка. 7 августа 2017

Нужны лодки и консервы

В затопленном Уссурийске, где машины практически не могут передвигаться по дорогам, спасатели просят добровольцев, имеющих лодки и внедорожники, помочь с эвакуацией людей с подтопленных территорий.

Подтопленные районы Приморского края
© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю
Спасатели просят приморцев с лодками помочь в эвакуации людей в Уссурийске

Также – уже по традиции – объявлен сбор продуктов, вещей и воды для подтопленцев. Все нужное собирают во Владивостоке – в четверг в 10.00 на Центральной площади – и весь день в двух пунктах в Уссурийске.

Самая важная помощь – в предоставлении крова – предоставляется в пунктах временного размещения. Девять ПВР открыты в Надеждинском, Михайловском, Хасанском районах и Уссурийском городском округе. Там работают психологи, есть горячее питание. Также здесь могут переждать непогоду и туристы с побережья Хасанского района, которым лучше сейчас не ехать по размытой трассе.

Наводнение в соцсетях

Местные жители в соцсетях выкладывают видео и фото мощного наводнения, больше всего отснято в Уссурийске. На кадрах видно, как некоторые улицы и перекрестки полностью затоплены, вода в гаражных боксах поднялась до середины строений, машины во дворах затоплены по крышу, а потоки воды несут мусорные контейнеры. Асфальтовое покрытие во многих местах разрушено, машины проваливаются в ямы.

Жители жалуются в социальных сетях, что в подъезде воды по колено. А отважившиеся выйти на улицу в непогоду плавают и делают фото на надувных матрасах в плавательных шапочках и купальниках, один уссуриец даже прокатился по затопленной улице на аквабайке.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМужчина вычерпывает воду из подъезда на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Мужчина вычерпывает воду из подъезда на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017

Военная помощь

Дожди все еще идут по краю, и основные восстановительные работы начнутся только после схода воды. Однако кое-где ремонтные бригады уже приступили к работам. Например, в Уссурийске, где свыше 5 тысяч жителей сообщили о подтоплении домов и квартир, идет откачка воды, убирают поваленные ветром деревья.

Подтопленные районы Приморского края
© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю
В Приморье проверяют соблюдение прав пострадавших от наводнения жителей

Военные также подключились к ликвидации последствий паводка: Восточный военный округ выделил по просьбе властей Уссурийска 18 КАМАЗов и два плавающих транспортера.

Что говорят синоптики

Некоторые жители Приморья винят во всем тайфун Noru, штормовое предупреждение о котором было снято накануне. Однако, по данным синоптиков, тайфун тут ни при чем. До 10 августа на погоду в Приморье будут оказывать влияние атмосферные фронты, сообщает Примгидромет.

Прогноз на ближайшие дни пока не обнадеживает: ожидаются дожди, вероятны локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра. Реки могут подняться – и уже кое-где поднялись — на 3-4 метра и усугубить подтопления. Наиболее паводкоопасными в ближайшие дни остаются и так уже подтопленные Хасанский, Уссурийский, Надеждинский районы края, здесь возможно обширное затопление сельхозугодий, дорог, разрушение мостов и подтопление жилых домов.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена