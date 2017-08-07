Жителя Сочи оштрафовали за репост карикатур на Иисуса Христа во "ВКонтакте"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мировой суд в Сочи оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя Виктора Ночевнова за публикацию семи карикатур с изображением Иисуса Христа на своей странице в соцсети "ВКонтакте", сообщил РИА Новости его адвокат Александр Попков.

"Мировой судья судебного участка №101 Центрального района Сочи вынес обвинительный приговор Ночевнову, признав его виновным в "оскорблении религиозных чувств верующих" (часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ). Он приговорен к 50 тысячам рублей штрафа за размещение у себя на личной странице семи карикатур с изображением Иисуса Христа, которые он перепостил из других групп в социальной сети", — сказал защитник.

По его словам, Ночевнов не признал свою вину и отмечает, что не имел цели кого-то оскорбить.

"Мы будем обжаловать этот приговор", — сказал Попков.

Суд установил, что Ночевнов "ввиду отсутствия устоявшихся принципов поведения, а также правильно сформировавшихся критических способностей, подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства — христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также всем верующим".

Обвиняемый с 20 октября 2014 года по 31 августа 2015 года опубликовал семь карикатур с изображением Иисуса Христа, в частности, висящего на турнике, танцующего на стадионе, занимающегося на спортивном снаряде, а также изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец, указано в приговоре.

Выступивший свидетелем по делу настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский на стадии следствия заявил, что расценивает карикатуры как кощунство, разжигание межрелигиозной розни, провокацию и оскорбление чувств верующих православных христиан, сославшись на установленный в 787 году догмат вселенской христианской церкви — иконопочитание. Он назвал карикатуры провокационными из-за "сниженного использования священного образа".