В Приморье ввели режим ЧС из-за паводка

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил на селекторном совещании в понедельник, что вводит режим чрезвычайной ситуации в Приморье, где из-за ливневых дождей подтоплены более 1,4 тысячи домов.

"Мы вводим режим ЧС на территории Приморского края", — сказал министр. Он отметил, что необходимо взять на контроль все вопросы, связанные с обеспечением транспортной доступности и функционированием энергетики.

"Я прошу Национальный центр управления в кризисных ситуациях взять на контроль восстановление движения на железной дороге и доведение всей необходимой информации о задержках поездов по всей линии до всех жителей РФ", — подчеркнул он.

В ходе совещания министр заслушал доклад с места ЧП, согласно которому в четырех муниципальных образованиях Приморья в результате ливневых дождей выпало до 249 миллиметров осадков. В результате подтопленными оказались более 1,4 тысячи домов с населением более 10 тысяч человек, семь социально значимых объектов.

Пострадавших среди населения нет. Развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью 650 человек. В настоящее время в них находятся около 200 человек.

Подтоплены три участка железнодорожного полотна. Кроме того, подмыты пять участков дорог, повреждены три автомобильных моста. В ликвидации последствий подтоплений задействована группировка более 300 человек и свыше 30 единиц техники, в том числе три воздушных судна.