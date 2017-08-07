Движение поездов на аварийном участке в Приморье восстановят в понедельник

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Движение поездов в районе станции Баневурово в Приморье, где паводком размыло железнодорожное полотно, планируют восстановить до конца понедельника, сообщает администрация края.

В понедельник из-за дождей в районе станции Баневурово были подмыты железнодорожные пути, в результате три вагона завалились на рельсы. Из-за этого задержаны три поезда во Владивосток.

"Пассажиров с остановленных поездов перевезли на автобусах. На месте работают три специальных ремонтных вагона, задействовано почти 230 человек", – рассказал вице-губернатор края Александр Юров, добавив, что восстановить движение поездов планируется уже сегодня.

Ночью разлилась река в районе перегона Кипарисово-Раздольное, что привело к размыву грунта и проседанию полотна. "Сейчас движение железнодорожного транспорта от Угольной до Уссурийска остановлено, начались восстановительные работы. Задействовано несколько десятков рабочих и специальной техники", – сообщил Юров. Всего ликвидируют последствия стихии в крае около 1200 человек.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек. Ремонтные поезда уже приступили к восстановлению путей. Несколько районов края частично остались без сотовой связи.