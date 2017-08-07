Более пяти тысяч жителей Уссурийска сообщили о подтоплении домов и квартир

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Более пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии, сообщает пресс-служба городского округа.

"C 00:00 часов до 13:00 обратилось 5258 граждан с заявками на подтопление домов и квартир в многоэтажных домах, на отключение электроэнергии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.

В пункте временного размещения по данным на 13:00 находится 31 человек, в том числе 16 детей.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек. Ремонтные поезда уже приступили к восстановлению путей. Несколько районов края частично остались без сотовой связи.