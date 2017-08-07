В Бурятии задержали второго подозреваемого в убийстве борца Власко

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. В Улан-Удэ задержан второй подозреваемый в убийстве российского борца Юрия Власко, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Бурятии.

"В Улан-Удэ по подозрению в убийстве на побережье Байкала известного спортсмена задержан еще один местный житель", — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в конце июля на берегу озера Байкал возле села Горячинск было обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями в области головы и шеи. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". По данным Федерации спортивной борьбы России, погиб двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летний Юрий Власко. Борец погиб в ходе массовой драки после ссоры с отдыхающими.

По данным следствия, 29 июля около 5.00 спортсмен по просьбе знакомого вмешался в конфликт с группой молодых людей. Позже ссора переросла в массовую драку, во время которой на борца напали два человека. Один из них нанес спортсмену удар ножом в грудь, а второй — не менее семи ударов металлическим прутом по голове. В результате полученных повреждений потерпевший скончался. Злоумышленники вместе с другими своими приятелями скрылись с места происшествия.

О задержании первого подозреваемого сообщалось в четверг, он заявил следователям, что защищался от нападения со стороны Власко.

По информации ведомства, обоим задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление полной и объективной картины происшествия.

Юрий Власко входил в молодежную сборную России, был перспективным спортсменом в полутяжелом весе, выступал за Бурятию, Иркутскую область и Красноярский край.