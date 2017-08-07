Прокуратура выясняет причины 16-часовой задержки рейса Новосибирск-Камрань

Самолет заходит на посадку в аэропорт Толмачево в Новосибирске. Архивное фото

Самолет заходит на посадку в аэропорт Толмачево в Новосибирске. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований закона о безопасности полетов после более чем 16-часовой задержки чартерного рейса авиакомпании Pegas Fly Новосибирск-Камрань (Вьетнам).

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что в воскресенье 6 августа в новосибирском аэропорту "Толмачево" был задержан чартерный рейс Pegas Fly (ООО "Авиакомпания "Икар"), следовавший в Камрань.

"По предварительной информации задержка вылета рейса произошла из-за устранения технической неисправности воздушного судна Boeing 757-300, прилетевшего в этот же день ранее из Камрани в Новосибирск. Задержка вылета рейса по маршруту Новосибирск – Камрань составила свыше 16 часов", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что рейс был зарегистрирован 281 пассажир, в том числе 41 ребенок, по предварительной информации, пассажиры были обеспечены напитками, горячим питанием (обед, ужин), гостиницей. После устранения неисправности воздушного судна все пассажиры вылетели к месту назначения в понедельник 7 августа в 03.27 местного времени (23.27 6 августа мск).

"Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения ООО "Авиакомпания "Икар" требований законодательства РФ о безопасности полетов", — отмечается в сообщении.