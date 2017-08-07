В Приморье подтопление начинается уже в четвертом районе

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Подтопление начинается уже в четвертом районе Приморья после мощных ливней, сообщает администрация края.

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.

"В Михайловском районе начинается подтопление приусадебных участков в селе Михайловка и посёлке Новошахтинский", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Хасанском районе отсутствует телефонная связь. В районе устраняются аварии на электросетях.

"Разрушены мосты возле сел Раздольное и Тихий. В Надеждинском районе наблюдается перелив через дорожное полотно высотой до 10-15 сантиметров на 24 и 11 километрах автодороги Раздольная-Хасан без ограничения движения. На 24 километре трассы произошел сход грунта на полотно дороги, движение временно остановлено", — говорится в сообщении. На место обвала отправлена бригада рабочих для расчистки дороги.