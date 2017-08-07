В Башкирии три человека пострадали при пожаре в доме

УФА, 7 авг – РИА Новости, Рамиля Салихова. Три человека пострадали в пожаре в башкирской деревне, жертвами которого стала семья из девяти человек, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона Айгуль Абдуллина.

В ночь на понедельник при пожаре в частном доме в деревне Угузево Бирского района Башкирии погибла семья из девяти человек, в том числе пятеро детей. На месте работают следователи регионального следственного управления.

"Бригады скорой помощи увезли с места происшествия трех пострадавших. Один после осмотра отпущен домой на амбулаторное лечение, двоих с травмами и ожогами госпитализировали в травматическое и хирургическое отделение Бирской центральной больницы", — сказала Абдуллина. Она добавила, что среди пострадавших детей нет.

По данным МЧС Башкирии, пожар в частном бревенчатом доме случился в 00.24 (мск). Спасатели потушили пожар в 04.22 (мск). На тушении работали 27 специалистов, было задействовано 14 единиц техники.