УФА, 7 авг – РИА Новости, Рамиля Салихова. Три человека пострадали в пожаре в башкирской деревне, жертвами которого стала семья из девяти человек, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона Айгуль Абдуллина.
"Бригады скорой помощи увезли с места происшествия трех пострадавших. Один после осмотра отпущен домой на амбулаторное лечение, двоих с травмами и ожогами госпитализировали в травматическое и хирургическое отделение Бирской центральной больницы", — сказала Абдуллина. Она добавила, что среди пострадавших детей нет.
По данным МЧС Башкирии, пожар в частном бревенчатом доме случился в 00.24 (мск). Спасатели потушили пожар в 04.22 (мск). На тушении работали 27 специалистов, было задействовано 14 единиц техники.