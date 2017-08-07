В Хабаровском крае ДТП унесло жизни трех человек

ХАБАРОВСК, 7 авг— РИА Новости. Три человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения автомобилей Toyota Carina и Isuzu Bighorn на автодороге у села Дружба в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости старший госинспектор безопасности дорожного движения УГИБДД России по региону Вячеслав Бондарев.

"Авария произошла в субботу. Водитель Toyota Carina выехал на встречную полосу и столкнулся с Isuzu Bighorn. В результате столкновения погибли три человека, еще четверо, в том числе оба водителя, получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу", — сказал Бондарев.

По его словам, по факту ДТП с гибелью людей возбуждено уголовное дело.