В Приморье снесло паводком дом с женщиной и ребенком

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Домик в парке отдыха "Изумрудная долина" в Приморье, в котором находились мать с ребенком, потоком воды понесло по течению, но людей спасли, сообщил РИА Новости представитель парка.
По его словам, в нижней части парка есть подтопления, отдыхающих на территории не осталось. "Повредило беседки, но в целом все спокойно – паводок вызвал только убытки", — добавил собеседник.
Как сообщает администрация края, помимо населенных пунктов от дождей больше всего пострадали сельхозугодия Уссурийска и Хасанского района. По данным властей, погода может сказаться и на заготовке кормов. Так, в пойме реки Раздольная Надеждинского района затоплен сенокос.