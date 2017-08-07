В Мирный прибыли родственники пострадавших на руднике горняков

МОСКВА/ХАБАРОВСК, 7 авг — РИА Новости. Родственники пострадавших на руднике "Мир" в Якутии горнорабочих прилетели в город Мирный из московского аэропорта "Домодедово", сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

На руднике "Алросы" в Мирном ранее произошел прорыв воды. По данным МЧС, на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера. Трое из них госпитализированы. Четверо из восьми человек, поиски которых продолжаются — жители других регионов, остальные местные жители.

"На месте чрезвычайной ситуации развернут оперативный штаб экстренной психологической помощи, в котором специалисты МЧС России оказывают адресную и конкретную помощь каждому человеку. Кроме этого, для близких, пострадавших на руднике "Мир", организована смс-рассылка о проводимых аварийно-спасательных работах и осуществляется всестороннее информирование о чрезвычайной ситуации", — сказал представитель МЧС.

По его словам, оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, для членов семей организовано горячее питание, была открыта горячая линия. "Психологи МЧС России стараются учитывать все особенности, которые могут быть очень важны для людей в этот момент", — сказал собеседник.

"Работает горячая линия, где специалисты-психологи дальневосточного филиала центра экстренной психологической помощи и министерства молодёжи и семейной политики республики оказывают необходимую помощь. С момента открытия телефона на горячую линию поступило 244 обращения", — добавил представитель МЧС.

Как сообщает правительство Якутии, в понедельник в регионе также прибудут родственники заблокированных в руднике рабочих, которые проживают в других регионах или находятся за пределами страны.

"Мы связались со всеми родственниками тех горняков, с которыми пока не установлена связь. Речь идет о близких четверых работников подрядной организации, которые остаются под землей. Шестеро их родных вылетают из Москвы. Кроме того, вышли на родственников тех шахтеров, которые являются нашими сотрудниками — рудника "Мир". Сейчас некоторые из них находятся в отпуске", — приводятся в информации слова председателя профсоюза "Профалмаз" Мотрены Скрябиной.

В понедельник будет организован перелет родственников шахтеров из Крыма и самопровозглашенной Донецкой народной республики. "Алроса" и "Профалмаз" взяли на себя все расходы.

Ранее глава Якутии распорядился об оказании всей необходимой помощи семьям горняков.

По данным регионального правительства, на контакт до сих пор не вышли:

Власенко Алексей Владимирович, машинист буровой установки,

Гуляев Роман Сергеевич, машинист буровой установки,

Куликов Виталий Витальевич, и. о. начальника участка,

Марьин Дмитрий Михайлович, машинист буровой установки,

Мисник Валентин Анатольевич, мастер участка (сменный),

Миронцев Глеб Александрович, горнорабочий очистного забоя,

Неустроев Михаил Юрьевич, машинист буровой установки,

Степанов Игорь Анатольевич, взрывник.