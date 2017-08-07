В Приморье три пассажирских поезда задержали из-за размыва путей

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Три пассажирских поезда задержаны на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) из-за размыва путей в Приморье, сообщает ДВЖД.

"На перегонах Баневурово-Барановский, Раздольное-Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск-Владивосток и на перегоне Оленевод-Веневитино участка Барановский-Хасан ДВЖД приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути. Размыв стал следствием сильнейших ливней. В связи с этим задержаны пассажирские поезда №6 сообщением Хабаровск-Владивосток, №352 сообщением Советская Гавань-Владивосток и №202 сообщением Хабаровск-Владивосток (всего 1247 человек)", — говорится в сообщении.

По данным ДВЖД, рассматривается возможность временного размещения пассажиров в гостиницах и домах отдыха, все они обеспечены питьевой водой.

"Пригородные пассажирские поезда №6364 Уссурийск-Владивосток и №6361 Владивосток-Уссурийск возвращены в пункты отправления, все остальные электропоезда, следующие по данным направлениям, отменены. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", — сообщает ДВЖД.

На место происшествия отправлены четыре восстановительных поезда. Железнодорожники приступили к ликвидации последствий размывов пути.