В Приморье сильный дождь размыл железнодорожные пути

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Сильный дождь размыл один из перегонов в Надеждинском районе Приморья, в результате чего движение поездов остановлено, сообщили РИА Новости в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО "РЖД" (Владивосток).

"На перегоне у Кипарисово размыты пути. Движение остановлено", — сообщил собеседник.

Ранее власти края сообщили о подтоплении семи населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске введен режим ЧС, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов.