В Приморье затопило Уссурийск и шесть сел после ливней

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Уссурийск и шесть сел оказались затопленными в Приморье в результате прошедших ливней, в городе ввели режим ЧС, сообщает администрация края.
Оказались подтопленными села Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле сел Занадворовка и Барабаш в Хасанском районе, а также в Надеждинском. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.
Две группы спасателей отправились в районы для создания лодочных переправ: одна группа в район поселка Оленевод, другая — на пути к Хасанскому району. Вскоре третья группа отправится в Уссурийск. Кроме того, задействованы подразделения краевых пожарных. По данным синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти еще в течение суток.
Как сообщает администрация Уссурийска, есть угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище. Власти просят людей не выезжать в направлении Борисовской территории.