В Приморье отменяют автобусные рейсы из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Пятнадцать автобусных рейсов отменили в Приморье утром в понедельник из-за потопления в трех районах края.
По данным на сайте приморского автовокзала, отменены несколько рейсов в Уссурийск, рейсы в Зарубино, Краскино и другие населенные пункты.
Как сообщает краевой главк МЧС, из-за ливней частично отсутствует электроснабжение в Хасанском и Надеждинском районах и в Уссурийском городском округе.
"В настоящее время фиксируются подтопления низменных участков дорог, приусадебных участков… Аэромобильная группировка выдвинулась в Уссурийский ГО для проведения аварийно-восстановительных работ и оказанию всесторонней помощи населению", — говорится в сообщении.