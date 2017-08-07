Экс-губернатору Сахалина продлили арест до 9 ноября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг — РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд в понедельник продлил срок заключения под стражей бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, которого судят за коррупционные преступления, сообщил РИА Новости представитель суда в понедельник.

"Срок заключения под арестом, назначенный ранее, истекает 9 августа, судья Елена Поликина приняла решение продлить арест на следующие три месяца, до 9 ноября", — сообщил собеседник агентства.

Сроки заключения под стражей продлены и для проходящих по этому же делу бывшего вице-премьера Сахалинской области Сергея Карепкина, и экс-советника Хорошавина Андрея Икрамова. Бывшего министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николая Борисова оставили под домашним арестом.

Суд по уголовному делу в отношении Хорошавина, Карепкина, Икрамова и Борисова идет с 6 марта, их обвиняют в коррупционных преступлениях. Общая сумма взяток, по версии следствия, составила 522 миллиона рублей.