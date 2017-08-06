БРЯНСК, 6 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции составили два административных протокола в отношении водителя, который задел стрелой крана-манипулятора пешеходный мост на трассе М-7 во Владимирской области, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по региону Ирина Гавриченко.

"Составлено два административных протокола по статье 12.33 "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения" и 12.24 КоАП "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью потершего", — сказала собеседница агентства.

Надземный пешеходный переход обрушился в районе 305-го километра трассы М-7 "Волга" во Владимирской области. Стрела крана-манипулятора поднялась по непонятной причине и задела мост, тот рухнул, повредив два грузовых автомобиля и мотоцикл.

В результате пострадали два человека — водители грузовика и мотоцикла. Их состояние стабильное, у одного из них черепно-мозговая травма и раны лица, у второго — перелом ноги.

Движение на трассе было перекрыто в обе стороны, образовались серьезные пробки. "Сотрудники ГИБДД регулировали движение в объезд. Но сейчас движение уже восстановлено", — добавила Гавриченко.