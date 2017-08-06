Спасатели разрабатывают новый маршрут для поиска горняков на шахте "Мир"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спасатели и альпинисты в Якутии разрабатывают дополнительный маршрут для поиска горняков, которые остаются заблокированными на шахте "Мир", сообщается на сайте МЧС РФ.

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии в пятницу произошел прорыв воды. По данным МЧС, на момент аварии на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера. Поиски восьми человек продолжаются.

Отмечается, что альпинисты осуществили разведку при помощи спуска с поверхности рудника. Основной их задачей являлось "простукивание" водоотводной трубы с целью обнаружения заблокированных внутри шахты горнорабочих. Данная дренажная система использовалась для откачки воды при открытой добыче руды из карьера, но в настоящее время она законсервирована и не используется.

Уточняется, что в воскресенье группы из семи промышленных альпинистов и трех отделений военизированных горноспасательных отрядов продолжили поисково-спасательную операцию на руднике "Мир".

"Проводимые работы осложнены неустойчивыми бортами карьера, что осложнило спуск. Для решения задачи разрабатывается дополнительный маршрут для поиска горняков", — говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются. Всего на данный момент привлечены 339 человек, используются 35 единиц техники, от МЧС России – 258 человек и 27 единиц техники.