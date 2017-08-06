На трассе под Владимиром, где рухнул мост, образовалась длинная пробка

Автомобиль на месте обрушение пешеходного надземного моста на трассе М-7 Волга во Владимирской области. 6 августа 2017

Автомобиль на месте обрушение пешеходного надземного моста на трассе М-7 Волга во Владимирской области. 6 августа 2017

ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ (Владимирская область), 6 авг — РИА Новости. Длинная пробка образовалась на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области после обрушения моста, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Надземный пешеходный мост обрушился в воскресенье на 305-м километре трассы вблизи населенного пункта Пировы-Городищи в Вязниковском районе. Как сообщил РИА Новости сотрудник МЧС на месте происшествия, мост обрушился при дорожных работах. В результате ЧП пострадали два человека.

По направлению в сторону Нижнего Новгорода, согласно отметкам на дорожных знаках, пробка растянулась на пять километров.

Автомобили, в том числе большегрузы, объезжают участок трассы, где произошло происшествие, через деревню Пировы-Городищи. В этом месте дорога достаточно узкая: разъехаться в оба направления едва удается двум легковым машинам. В связи с этим грузовики, которые едут навстречу друг другу, поочередно останавливаются и пропускают встречные машины.

Часть дороги, где произошло обрушение, перекрыта. В данный момент рабочие убирают обломки моста с дороги. На месте инцидента находятся сотрудники МЧС и полиции.

Рядом с мостом находится грузовик Mercedes, который, как пояснил сотрудник МЧС, двигался по трассе в момент обрушения и врезался в упавшую на землю конструкцию. Передняя часть грузовика получила значительные повреждения, его кабина смята.

Также рядом с мостом находится поврежденный мотоцикл, водитель которого пострадал при происшествии.