На трассе под Владимиром, где рухнул мост, образовалась длинная пробка

ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ (Владимирская область), 6 авг — РИА Новости. Длинная пробка образовалась на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области после обрушения моста, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Надземный пешеходный мост обрушился в воскресенье на 305-м километре трассы вблизи населенного пункта Пировы-Городищи в Вязниковском районе. Как сообщил РИА Новости сотрудник МЧС на месте происшествия, мост обрушился при дорожных работах. В результате ЧП пострадали два человека.
По направлению в сторону Нижнего Новгорода, согласно отметкам на дорожных знаках, пробка растянулась на пять километров.
Автомобили, в том числе большегрузы, объезжают участок трассы, где произошло происшествие, через деревню Пировы-Городищи. В этом месте дорога достаточно узкая: разъехаться в оба направления едва удается двум легковым машинам. В связи с этим грузовики, которые едут навстречу друг другу, поочередно останавливаются и пропускают встречные машины.
Рядом с мостом находится грузовик Mercedes, который, как пояснил сотрудник МЧС, двигался по трассе в момент обрушения и врезался в упавшую на землю конструкцию. Передняя часть грузовика получила значительные повреждения, его кабина смята.
Также рядом с мостом находится поврежденный мотоцикл, водитель которого пострадал при происшествии.