При обрушении моста на трассе М-7 "Волга" пострадали два водителя

ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ (Владимирская область), 6 авг — РИА Новости. Водители грузовика и мотоцикла пострадали при обрушении пешеходного надземного моста на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области, сообщил РИА Новости сотрудник МЧС на месте аварии Сергей Кузнецов.

Надземный пешеходный переход обрушился на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области. По данным МЧС, пострадали два человека, они доставлены в Вязниковскую ЦРБ. Движение на трассе перекрыто в обе стороны.

Сотрудник МЧС пояснил, что происшествие произошло во время дорожных работ.

"Манипулятор задел мост стрелой. После этого часть моста упала. В упавшую часть врезался грузовик Mercedes и мотоцикл. Их водители пострадали", — сказал Кузнецов. По его словам, у пострадавших сотрясение мозга.