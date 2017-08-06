Во Владимирской области на трассе М-7 перекрыли движение

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Движение в районе 305-го километра федеральной трассы М-7 во Владимирской области перекрыто после обрушения пешеходного моста, сообщил РИА Новости представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Никита Кириллов.

"В результате происшествия имеются пострадавшие. Движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях", — сказал Кириллов.

По данным МЧС, пострадали два человека — водители грузовика и мотоцикла, их госпитализировали

На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС и другие экстренные службы. Водителей призывают использовать объездные маршруты.

По предварительным данным, мост обрушился во время дорожных работ, его задела стрела крана-манипулятора.

"Манипулятор задел мост стрелой. После этого часть моста упала. В упавшую часть врезался грузовик Mercedes и мотоцикл. Их водители пострадали", — сказал РИА Новости сотрудник МЧС на месте аварии Сергей Кузнецов.