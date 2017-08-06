На трассе М-7 под Владимиром затруднено движение из-за рухнувшего моста

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Движение на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области затруднено после обрушения пешеходного моста, два человека пострадали, сообщается на сайте МЧС по Владимирской области.

Ранее сообщалось, что надземный пешеходный переход обрушился на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области.

"Движение на данном участке автодороги затруднено, работают специальные службы по отчистке дорожного полотна. В ходе ДТП пострадали два человека, оба доставлены в Вязниковскую ЦРБ", — говорится в сообщении.