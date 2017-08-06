Телефонные звонки и фонари помогли выжить горнякам на руднике "Мир"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Телефонные звонки и фонари помогли выжить горнякам во время аварии на руднике "Мир" в Якутии, сообщил представитель компании "Алроса" Павел Прытков.

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии в пятницу произошел прорыв воды. По данным МЧС, на момент аварии на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера.

"Шахтер отмечает: спастись помог звонок телефона внутренней связи. Так диспетчеры вызывали оставшихся в шахте горняков…. Дорогу освещали индивидуальными фонарями: в темной шахте они стали единственным источником света", — цитируется в релизе компании Прытков.

По словам Прыткова, один из спасенных шахтеров Алишер Мирзаев отметил, что "после волны воды все аппараты внутренней связи смыло, и понять какой работал, а какой нет — было невозможно. Звонок исправного аппарата помог выйти к работающей клети". Прытков также добавил, что в первые минуты после ЧП паники среди персонала не было. Рабочие организовывались в группы и шли по направлению к клетьевому стволу.

Павел Прытков уточнил, что дорогу освещали индивидуальными фонарями: в темной шахте они стали единственным источником света. В компании "Алроса" используются светодиодные фонари подключенные к системе СУБР (однонаправленный канал передачи информации от пульта диспетчера на приемники в фонарях шахтеров). Благодаря этой системе в диспетчерской зафиксировали местонахождения рабочих на момент аварии, что позволило провести оперативную эвакуацию.

На данный момент в Мирнинской районной больнице находятся трое горняков: Долат Абдазов, Андрей Унаров и Алишер Мирзаев. По словам представителя компании, состояние Абдазова и Унарова не вызывает опасений у медиков. Алишер Мирзаев, спасенный вчера, приходит в норму, его состояние стабилизировалось, жизни ничего не угрожает. Медики не исключают возможности транспортировки рабочего в Якутск для госпитализации в профильный медцентр, это будет зависеть от состояния шахтера. Мирзаев находится под постоянным наблюдением медперсонала. Сейчас он в сознании, общается с врачами, с родными и близкими.