Трое горняков заблокированы на одном из участков рудника "Мир" в Якутии

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Трое горняков заблокированы на одном из участков подтопленного рудника "Мир" в Якутии, заявил в воскресенье замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов.

"Работаем по трем основным направлениям: 210, 310 и 327 горизонты. На 210 горизонте проводим отброску горной массы для того, чтобы добраться к заблокированным людям, а также монтируем и усиливаем насосную группу", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"На 310 горизонте также проводим работы двумя погрузочными машинами по отгрузке горной массы для того, чтобы дойти до трех человек, которые, по нашей информации, заблокированы в выработках 310 горизонта", — сказал Аксенов.

Он добавил, что на 327 горизонте организована разведка горных выработок силами трех отделений. Люди также пытаются пройти с помощью водолазов-спасателей.